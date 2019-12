Fietsverzekeringen verschillen extreem in prijs

Een 40-jarige Rotterdammer die zijn e-bike van €2500 wil verzekeren, betaalt bij Allianz €74 per jaar voor een doorlopende verzekering. Enra Optimaal vraagt voor diezelfde verzekering bijna 3 keer zoveel: €210. Interpolis maakt het helemaal bont door ruim 6 keer zoveel te rekenen: €459 per jaar.

Woonplaats bepalend

Factoren als woonplaats en leeftijd zijn van invloed op de hoogte van de premie. Jongeren betalen meer dan ouderen en stadsbewoners betalen meer dan dorpsbewoners. Woont de eerder genoemde 40-jarige niet in Rotterdam, maar in Ootmarsum, dan rekent Interpolis 80% minder: €94. Bij andere verzekeraars is het verschil tussen stad en dorp minder groot. Zo betalen verzekerden bij Allianz in Ootmarsum 23% minder en bij ANWB slechts 14% minder.

De KNWU-verzekering van Kingpolis is een uitzondering op de regel. Voor deze verzekering is de premie overal in Nederland gelijk. Ook deelnemers aan het e-bikecollectief van de Consumentenbond betalen overal in Nederland dezelfde premie. En dat tarief wordt gedurende de looptijd van het contract niet verhoogd

Niet via de dealer

Over de hele linie rekent Allianz Global Assistance de laagste premies. Voor stadsfietsen is het zelfs Beste Koop. Kingpolis en Univé zijn een fractie duurder maar hebben betere voorwaarden. Voor e-bikes is Kingpolis de Beste Koop en Univé voor racefietsen en mountainbikes. De Consumentenbond adviseert om niet zomaar een verzekering via de dealer af te sluiten, maar eerst op onderzoek uit te gaan en dan pas de beste verzekering te kiezen. Consumenten doen er goed aan zich ook te verdiepen in de voorwaarden, want ook die verschillen flink.

Het volledige artikel over de forse premieverschillen in fietsverzekeringen (pdf, alleen voor leden) lees je in de Consumentengids van mei. Lees hierin ook hoe verzekeraars omgaan met de afschrijving van de accu’s van e-bikes of hulp bij pech.

