ING en Rabobank benadelen klanten met spaarhypotheek

Update 10 mei 2019: reactie AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is het oneens met de Consumentenbond. Volgens de toezichthouder blijkt uit de wetgeving dat banken bij verschillende hypotheekvormen verschillende rentetarieven mogen rekenen. De Consumentenbond begrijpt de conclusie, maar vindt het grote verschil in rente nog steeds niet in de haak. De AFM heeft wel beloofd om het verschil in rente tussen de verschillende productvormen in de gaten te houden.

Rente-opslag

Alleen bestaande klanten kunnen nog een (bank)spaarhypotheek afsluiten. Voor nieuwe klanten is er de annuïteiten- of lineaire hypotheek. Maar ING rekent bij een (bank)spaarhypotheek wel een rente-opslag van 0,3% (10 jaar vast) tot zelfs 0,85% (20 jaar vast). Rabobankklanten betalen gemiddeld zo’n 0,35% meer rente bij hun (bank)spaarhypotheek dan klanten met een annuïteitenhypotheek.

Klinkklare onzin

ING voert als motief voor het prijsverschil aan dat een (bank)spaarhypotheek meer risico kent. Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond: ’Klinkklare onzin. Een spaarhypotheek los je, net als een annuïteitenhypotheek, aan het eind van de rit helemaal af. Tussentijds is de netto schuld altijd even hoog als bij een annuïteitenhypotheek met dezelfde rente. Een spaarhypotheek is zelfs beter bestand tegen renteschommelingen.’

Tienduizenden euro’s verlies

Door de lagere rente lijkt een annuïteitenhypotheek financieel het gunstigst. Maar dat is hij niet. King: ’Consumenten weten vaak niet dat ze belastingtechnisch veel voordeliger uit zijn met een bankspaarhypotheek. Ze sparen hiermee belastingvrij, waardoor ze in een relatief korte tijd een aardig kapitaal voor de aflossing opbouwen. En daarnaast profiteren ze gedurende de hele looptijd van de maximale renteaftrek. Bij een annuïteitenhypotheek wordt de renteaftrek juist elke maand minder. Consumenten verliezen zo, zonder dat ze het in de gaten hebben, tienduizenden euro’s.’

De Consumentenbond signaleert dat veel hypotheekadviseurs hun klanten hier onvoldoende over informeren. Tussenpersonen kiezen vaak voor de makkelijkste weg en bieden gewoon aan om over te stappen naar een annuïteitenhypotheek bij een aanbieder met de laagste rente.

Autoriteit Financiële Markten

Volgens de Consumentenbond handelen ING en Rabobank in strijd met het eensporig rentebeleid. Dat is erop gericht om bestaande klanten te beschermen bij verlenging van hun hypotheek. De Consumentenbond wil hierover een uitspraak van de Autoriteit Financiële Markten. Ook zal de consumentenorganisatie contact opnemen met de branche.

