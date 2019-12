Kinderstoel Ultimo 3 onveilig

De Ultimo 3 van fabrikant Quax is te gebruiken op tafelhoogte, keukeneilandhoogte en als laag stoeltje. De Consumentenbond onderwierp het stoeltje aan stabiliteitstesten op alle hoogtes.

Op tafelhoogte bleek de stoel om te kunnen vallen bij zijwaartse belasting. Bijvoorbeeld als een kindje iets op de grond heeft laten vallen en over de armleuningen leunt om het op te pakken. De armleuningen van de kunststofzitting zijn iets naar beneden te buigen. Hierdoor wordt de stoel minder stabiel. De fabrikant herkent zich niet in de resultaten van ons onderzoek.

Volgens de huidige veiligheidsnorm moeten kinderstoelen slagen voor een duurtest en een stabiliteitstest. En de stoel moet voorkomen dat een kind eruit kan klimmen. De Consumentenbond bekeek van 8 nieuwe exemplaren of ze aan die veiligheidsnorm voldoen.

DanChair niet duurzaam

Ook de DanChair van Baby Dan kwam niet ongeschonden uit de test. In de duurtest geeft een machine 500 keer een zware stoot op de zitting. Bij de DanChair kwamen er al na 40 stoten scheuren in de zitting. Dit is niet duurzaam en de stoel krijgt dan ook een onvoldoende. Daarnaast is de stoel niet comfortabel omdat de baby op een van de riempjes van het tuigje zit.

