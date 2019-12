Meld je vóór 1 september aan voor de telefoonclaim

De Consumentenbond voert deze gesprekken naar aanleiding van 2 uitspraken van de Hoge Raad. Die heeft vastgesteld dat er bij abonnementen waarbij het toestel gedurende het contract werd afbetaald sprake was van een lening waarover bepaalde informatie had moeten worden verstrekt.

Abonnementen mét toestel van voor 2017

Het gaat om abonnementen met toestel die vóór 2017 zijn afgesloten. Iedereen die zo’n abonnement had, ongeacht bij welke provider, kan zich aanmelden bij de Claimservice. Het maakt daarbij niet uit of het contract nog loopt of inmiddels is beëindigd. Niet ieder contract komt in aanmerking voor een tegemoetkoming; dat hangt af van de specifieke situatie en de uitkomsten van de gesprekken met de telecomaanbieders.

Kom in actie!

Wie wil meedoen met deze claim moet zich tijdig registreren. Dit kan tot 1 september 2019 via de website van de Consumentenbond Claimservice. Daarna is aanmelden niet meer mogelijk.