Onafhankelijk klachtenloket voor pechhulpverzekering nodig

Op 4 maart beklaagde een consument zich bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) over de pechhulpverlening van de Wegenwacht van de ANWB. De hulpverlening duurde volgens de klager veel te lang en het euvel had langs de weg verholpen kunnen worden, zodat hij geen onnodige kosten (ruim €1100) had hoeven maken. Het Kifid stelt echter dat het Wegenwacht Europa Standaard pakket een natura-verzekering is en dat het volgens haar eigen reglement geen klachten behandelt over de manier waarop een prestatie in natura wordt verricht. Kifid volgt daarmee het verweer van de ANWB in de zaak.

Te hoge drempel

‘Een zeer ongewenste situatie’, vindt Olof King, directeur Belangenbehartiging Consumentenbond. ‘Op deze manier worden consumenten die een probleem hebben met hun pechhulpverzekeraar gedwongen om naar de rechter te stappen. Dat is een veel te hoge drempel, want zo’n procedure is tijdrovend en duur. Denk alleen al aan de kosten voor een advocaat. Dat moet anders kunnen. Consumenten moeten, net als bij andere verzekeringen, een geschil buiten de rechter om kunnen voorleggen aan een onafhankelijke derde. Ik hoop dan ook dat het Kifid een uitzondering opneemt in zijn reglement. Of dat pechhulpverzekering kan worden ondergebracht bij een ander orgaan, de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken’.

Website

Op zijn website verwijst de ANWB voor klachtenafhandeling wél naar het Kifid. Ook de andere pechhulpverzekeraar, Route Mobiel, verwijst klagers naar het Kifid.