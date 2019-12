Onvoldoende vitamine D in multivitamines peuters

De Consumentenbond onderzocht 37 multivitamines geschikt voor kinderen tot 4 jaar. Het advies voor deze groep is om dagelijks 10 microgram vitamine D bij te slikken om een zeldzame botziekte te voorkomen. Veel producten blijken minder dan die aanbevolen hoeveelheid te bevatten.

Onnodig hoge dosering

Sommige producten bevatten te hoge doseringen vitamines en mineralen, in enkele gevallen een veelvoud van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor peuters. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We roepen fabrikanten dringend op zorgvuldiger te zijn in het samenstellen van multivitamines voor deze jonge doelgroep.’

Omnivit Junior Gummies bevat meer vitamine A dan de aanvaardbare bovengrens die is vastgesteld door de Europese toezichthouder. Langdurig teveel vitamine A slikken kan vergiftiging veroorzaken. En in New Care Supplements Multi kinderen en Nurin Supplements kinder vitaminen & mineralen zit teveel foliumzuur.

Verwarrende etiketten

Fabrikanten zijn verplicht om op de etiketten de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid per vitamine of mineraal voor volwassenen te vermelden. Maar kinderen hebben vaak veel minder nodig. Molenaar: ‘Dat moet echt anders. Vijf jaar geleden hebben we dit al aangekaart bij het ministerie, maar helaas is er nog niets veranderd op het etiket. Het wordt hoog tijd dat producten bedoeld voor kinderen ook de voedingsadviezen voor kinderen vermelden.’

