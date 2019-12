Sandra Molenaar nieuwe directeur Consumentenbond

Sandra Molenaar is blij met haar benoeming. ‘Juist in deze tijd waarin consumenten overstelpt worden met informatie en keuzemogelijkheden, geeft de Consumentenbond handvatten met onafhankelijk en objectief advies. Dat is een rol die de Consumentenbond al sinds jaar en dag heeft, en nu ook steeds meer invult met online vergelijkers, inkoopcollectieven, hypotheekbemiddeling en dergelijke. Ik kijk er echt naar uit om deel uit te gaan maken van deze professionele organisatie.’

Juiste vrouw op juiste plaats

Sandra Molenaar volgt Bart Combée op, die op 1 februari 2019 de Consumentenbond verliet. De Raad van Toezicht van de Consumentenbond ziet Molenaar als ideale opvolger van Combée.

Voorzitter Pieter Broertjes: ‘Sandra Molenaar heeft een schat aan ervaring opgedaan, die zeer van pas komt in haar nieuwe rol als directeur van de Consumentenbond. De Consumentenbond is volop in beweging en Molenaars deskundigheid en gedrevenheid zijn daarbij zeer welkom. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de juiste vrouw op de juiste plaats is.’

ANWB

Molenaar (50) werkte de afgelopen jaren als directeur marketing en sales consumentenmarkt bij de ANWB. Daarvoor was zij directeur van de Vereniging Zakelijke Rijders, algemeen directeur Autokopen.nl en Chief Operating Officer bij BOVAG.