Smartphonefabrikant General Mobile breekt updatebelofte

De GM 6 maakt onderdeel uit van de Android One-reeks, waarbij Google en de betrokken fabrikanten 2 versie-updates en maandelijkse beveiligingsupdates beloven. Volgens die belofte zou de GM 6 nog een versie-update krijgen naar Android 9 en tot juli 2020 beveiligingsupdates moeten ontvangen. Sinds de beveiligingsupdate van oktober 2018 heeft het toestel echter geen updates meer gekregen.

Failliet

General Mobile bevestigt dat de GM 6 inderdaad geen updates meer krijgt en zegt dat de verantwoordelijkheid voor updates bij Google ligt. Google verwijst juist terug naar General Mobile, maar geeft wel een toelichting. Volgens het bedrijf werkt de Android-software niet goed samen met één van de onderdelen in de smartphone. Omdat de leverancier van dat onderdeel failliet zou zijn, zou het probleem niet verholpen kunnen worden.

Compensatie

General Mobile belooft gedupeerden te compenseren door ze €50 korting te geven op een GM 8 of een nieuwer toestel. De Consumentenbond vindt die compensatie mager. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De updategarantie is juist een belangrijk onderdeel van de Android One-reeks. Ik kan me voorstellen dat consumenten er geen vertrouwen in hebben dat General Mobile met andere toestellen zijn belofte wél nakomt. Consumenten die daarom naar een ander merk willen overstappen, hebben niets aan een kleine korting op een nieuw toestel van General Mobile.'

Restvoorraad

De GM 6 werd met name verkocht van juli 2017 tot augustus 2018. Daarna werd er vooral restvoorraad verkocht. Het toestel is nu onder andere nog bij MediaMarkt verkrijgbaar.

Andere fabrikanten

Updates zijn belangrijk voor de veiligheid en het goed functioneren van smartphones. Daarom wil de Consumentenbond dat fabrikanten hun smartphones tenminste 4 jaar ondersteunen met updates, gerekend vanaf introductie in Nederland. In de komende Consumentengids, die 28 mei verschijnt, is te lezen hoe goed de 7 populairste smartphonemerken hun toestellen van updates voorzien.

