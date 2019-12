Spaarders massaal in beweging bij negatieve rente

De Consumentenbond vroeg aan consumenten wat zij zouden doen als de spaarrente onder de 0% zakt en zij dus de bank moeten betalen voor het stallen van hun spaartegoed. Bijna een kwart van de respondenten zegt over te stappen naar een andere bank die nog wel (wat) rente betaalt. 20% geeft aan het geld bij de bank weg te halen en thuis te bewaren. 11% wil het spaargeld gaan beleggen als zij geen rente meer krijgt op hun tegoed. De hypotheek aflossen is ook een populaire oplossing. Slechts 16% zegt niets te ondernemen en het geld ongemoeid te laten.

Riskant

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De poll laat zien dat consumenten niet bereid zijn om te betalen voor het bewaren van hun spaargeld. Een belangrijk signaal voor de banken.’

Hoewel beleggen soms een goede optie is, is dat niet zonder risico. Het geld thuis bewaren, raadt Molenaar af. ‘Onze economie is helemaal niet ingesteld op zoveel cash en bovendien is het hartstikke riskant om zoveel geld in huis te hebben.’

Verbod negatieve rente

De Consumentenbond ziet wel iets in een verbod op negatieve rente voor kleine spaarders. België kent zo’n verbod al. Daar geldt een wettelijk minimum voor spaarrente van particulieren van 0,11%. Ook Duitsland onderzoekt een wettelijk verbod op negatieve rente op spaargeld tot max. €100.000. Molenaar: ‘Dat lijkt me ook voor ons helemaal geen slecht idee.’

Op donderdag 12 september verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) opnieuw de depositorente in Europa. Nederlandse banken betalen daardoor hoge kosten voor het stallen van spaartegoeden bij de ECB. Banken berekenen die kosten voor een deel door aan hun klanten. Het gevolg is een bijna nihile spaarrente. Op dit moment komt de rente van spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden al niet meer boven de 0,25% uit en bij de grote banken niet boven de 0,1%.

