Succes Meldpunt: bankafschriften iets begrijpelijker

Update - Nog meer succes

Ook betaaldienstverlener Mollie is om. Vanaf 29 mei toont het eerst de naam van de webwinkel waar iets gekocht is op bankafschriften en daarna pas de bedrijfsnaam ‘Mollie’ of ‘Stg Mollie Payment’. Zo wordt het voor consumenten een stuk makkelijker om te achterhalen om welke betaling het gaat. Mollie werkt hiervoor samen met de Rabobank. Volgens beide partijen loopt ongeveer de helft van alle betalingen in Nederland via hen en gaat het om miljoenen transacties. De Consumentenbond is blij dat moeilijke dingen weer een stukje makkelijker worden hierdoor!

Rabo zet eerste stap

‘Een mooie eerste stap’, noemt Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond, het initiatief van de Rabobank. ‘Consumenten vinden nog te vaak onbekende namen van betaalservices op hun bankafschrift, in plaats van de winkel waar iets is gekocht. Ze hebben dan vaak geen idee waarom het gaat. Rabobank maakt nu een deel van die afschrijvingen duidelijk. De Rabo betaalservice is alleen niet zo groot, daarom juichen we het toe dat de bank in gesprek is met grote betaalservices om de toepassing over te nemen.’

3 miljoen transacties

Zodra één van de grote betaaldienstverleners ook de oplossing van de Rabobank toepast, zal, volgens de bank, in circa 10% van de iDEAL-transacties de winkelnaam direct zichtbaar zijn. Dat komt neer op ruim 3 miljoen transacties per jaar. King: ‘We roepen andere partijen op om het goede voorbeeld van de Rabobank te volgen.’

Onbegrijpelijke namen

De Consumentenbond krijgt met enige regelmaat klachten van consumenten die afschrijvingen van hen totaal onbekende bedrijven terugvinden op hun bankafschrift. Met namen als C&M Amsterdam of C&M*VOF ARMOTA is het lastig te achterhalen om welk bedrijf het gaat. Consumenten kunnen daardoor hun bankrekening niet goed controleren, wat grip op de uitgaven bemoeilijkt.

Tweede Kamer

In september 2018 opende de Consumentenbond een Meldpunt Onbegrijpelijke namen op bankafschriften om inzicht te krijgen in het probleem. De actie vond snel gehoor bij de Tweede Kamer die in een debat over betalingsverkeer een motie over onduidelijke bankafschrijvingen aannam. De regering werd verzocht om met banken in gesprek te gaan met als doel dat bankafschrijvingen altijd duidelijk herleidbaar zijn tot een bedrijf of transactie.