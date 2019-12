Telecomaanbieders schikken in zaak over ‘gratis’ mobieltjes

De komende maanden werken de partijen de details verder uit, maar het akkoord is al wel zo concreet dat de Consumentenbond de collectieve rechtszaken tegen de providers intrekt.

Grote groep in één keer geholpen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met de schikking: ‘Het siert de providers dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. We zijn er nog niet helemaal, maar ik heb er vertrouwen in dat we eruit komen. En dat is mooi, want hiermee besparen we in één keer een grote groep consumenten een dure en tijdrovende gang naar de rechter. Dat is een prachtig resultaat.’

In feite een lening

De Consumentenbond en ConsumentenClaim waren sinds 2018 met de telecomaanbieders in gesprek over een tegemoetkoming voor consumenten naar aanleiding van twee uitspraken van de Hoge Raad. Die oordeelde in 2014 en 2016 dat de aangeboden toestellen niet ‘gratis’ waren, maar dat het in feite ging om koop op afbetaling en consumentenkrediet. Deze uitspraken hebben tot gevolg dat consumenten, afhankelijk van de abonnementsvorm, recht hebben op een financiële tegemoetkoming.

Consumenten konden zich tot 1 september 2019 aanmelden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkomingsregeling. Nadat de details van de regeling zijn uitgewerkt, worden consumenten die zich hebben aangemeld geïnformeerd over het vervolg.

