Verbond eens met Consumentenbond: coulance bij verlopen rijbewijs

De Consumentenbond krijgt al geruime tijd veel klachten over de traagheid van het CBR. Vooral veel ouderen wachten soms maanden op hun nieuwe rijbewijs. In de tussentijd zijn ze vaak niet verzekerd op het moment dat zij schade rijden. De Consumentenbond vindt dat verzekeraars wél dekking moeten bieden bij een verlopen rijbewijs, als een nieuwe al is aangevraagd.

Onverzekerd rondrijden

Uit onderzoek van de Consumentenbond voor de Geldgids juni/juli 2019 blijkt dat verzekeraars nu zeer verschillend met de problemen omgaan. Een aantal is coulant, maar anderen bieden alleen dekking onder voorwaarden of bieden helemaal geen dekking. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat is onduidelijk voor verzekerden, met het gevaar dat zij onverzekerd rondrijden. Wij willen een eenduidige aanpak van alle verzekeraars.’

Wetswijziging

Inmiddels heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), in een reactie op de problemen bij het CBR een wetswijziging aangekondigd. Daarbij blijven de rijbewijzen van 75-jarigen zonder aantekening op het rijbewijs administratief een jaar langer geldig.

Molenaar: ‘Wij zijn blij met de maatregelen van de minister, maar het duurt nog maanden voordat de regeling van kracht wordt. Daarom hebben wij het Verbond van Verzekeraars gevraagd zijn leden op te roepen vanaf nu coulance te betrachten en de maatregel alvast uit te voeren.‘

Over enkele weken toetst de Consumentenbond in hoeverre verzekeraars aan de oproep van het Verbond gehoor hebben gegeven.