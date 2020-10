52.000 handtekeningen voor transparantie kapitaalverzekeringen

In Nederland zijn miljoenen kapitaalverzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen zijn bedoeld om kapitaal op te bouwen voor een huis, (aanvullend) pensioen of om te sparen voor de toekomst.

Bij veel van deze kapitaalverzekeringen brengen verzekeraars kosten in rekening, waarvan ze de hoogte niet inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld fondsbeheerkosten. Daardoor valt het daadwerkelijk opgebouwde kapitaal aan het einde van de looptijd vaak vies tegen.

De initiatiefnemers vinden dat bij dit soort financiële producten voor consumenten klip en klaar moet zijn wat er aan kosten wordt ingehouden. Alleen zo kunnen zij een goede afweging maken of ze de verzekering afsluiten, behouden of aanpassen.

Bestaande regels niet goed genoeg

Verzekeraars beweren zich aan de regels te houden. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat klopt. Maar die regels zijn dus niet goed genoeg. Daarom willen we dat de wet wordt aangepast. Aanbieders moeten verplicht worden om hun klanten volledig en transparant te informeren over álle kosten die worden ingehouden, jaarlijks en over de gehele looptijd, in euro’s.’

Burgerinitiatief

Om een wetswijziging op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zijn 40.000 handtekeningen nodig. Dat aantal is ruimschoots behaald. Op 29 oktober overhandigen Sandra Molenaar en Stef Smit, directeur Consumentenclaim, het burgerinitiatief en de handtekeningen aan de Tweede Kamer.

