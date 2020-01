Consumentenbond bemiddelt bij schadevergoeding CBR

Ruim 80.000 automobilisten konden het afgelopen jaar niet de weg op door toedoen van het CBR. Door grote achterstanden bij die organisatie, moesten zij soms meer dan een half jaar wachten op verlenging van hun, inmiddels verlopen, rijbewijs. Ook voor consumenten die rijexamen wilden doen, duurde het soms maanden voordat ze konden afrijden. Veel mensen maakten hierdoor extra kosten. Bijvoorbeeld doordat zij alternatief vervoer moesten gebruiken of door annulering van een (auto)vakantie.

Overige kosten

Consumenten kunnen van het CBR een vergoeding krijgen voor de extra kosten. Op de website van het CBR staat een lijst van kosten die daarvoor in aanmerking komen. Maar volgens de Consumentenbond is die lijst incompleet. Extra uitgaven voor bijvoorbeeld het aanpassen van een vakantie of het bezorgen van spullen staan er niet op. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Tijdens gesprekken die we voerden met het CBR hierover sprak men nog over een categorie ‘overige kosten’, maar die zien we niet terug op de site'.

Compensatieformulier

Consumenten die bij het CBR geen vergoeding krijgen of deze te laag vinden, kunnen terecht op de website van Consumentenbond Claimservice. Daar kunnen ze snel en laagdrempelig hun kosten in kaart brengen en een compensatieverzoek opstellen. De Consumentenbond treedt vervolgens op als bemiddelaar en legt de compensatieverzoeken voor aan het CBR. Molenaar: ‘Wij rekenen erop dat het CBR gedupeerden in redelijkheid tegemoet komt.’ De bemiddeling is voor leden en niet-leden gratis.

Grote achterstanden

Het CBR kampt met grote en structurele achterstanden bij het verlengen van rijbewijzen. Hierbij worden de wettelijke termijnen voor het beoordelen van de gezondheid van automobilisten ruimschoots overschreden. Sinds 1 december kunnen automobilisten dankzij een tijdelijke verlenging van verlopen rijbewijzen in Nederland weer de weg op.

De Consumentenbond vraagt het CBR toch om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. Er gelden namelijk nog steeds beperkingen. Zo mogen gedupeerden in het buitenland nog steeds de weg niet op.

