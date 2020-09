Vonnis over inperking Yarden-polis opsteker voor gedupeerden

Nieuws|Uitvaartverzekeraar Yarden heeft ten onrechte de pakketpolis van 390.000 verzekerden aangepast. Dat oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland op 11 september in een zaak die was aangespannen door 19 gedupeerde polishouders. De uitspraak is een steun in de rug voor alle gedupeerden, vindt de Consumentenbond, die in gesprek is met de verzekeraar.

Vanaf 1 januari 2020 is de waarde van het uitvaartpakket van zo’n 390.000 verzekerden bij Yarden gemaximeerd. Als de kosten van bijvoorbeeld crematoria, kist of vervoer omhooggaan, dan moet de verzekerde die zelf bij betalen.

En-bloc clausule

Om die maatregel door te voeren, doet Yarden een beroep op een zogenaamde 'en-bloc-clausule' in de Algemene Voorwaarden. Die clausule biedt de verzekeraar het recht om onder bepaalde omstandigheden, eenzijdig de regels te veranderen.

Volgens Yarden is de aanpassing nodig omdat de kosten van uitvaarten steeds hoger worden en de verzekeraar anders in de financiële problemen komt.

Niet geïnformeerd

De Consumentenbond verzet zich al langere tijd tegen de beperking van het uitvaartpakket. In veel gevallen is de ínvoering van de en-bloc-clausule zélf onrechtmatig geweest. Deze stond nog niet in de voorwaarden op het moment dat klanten de verzekering afsloten bij de voorgangers van Yarden: AVVL en NUVA.

Pas vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw, toen de bedrijven samen gingen onder de naam Yarden, werd de en-bloc clausule opgenomen in de voorwaarden. De verzekerden werden daar niet of nauwelijks over geïnformeerd.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat had wel gemoeten, want het is een behoorlijk achteruitgang van je rechten als verzekerde. In zo'n geval spreek je over een onredelijk bezwarend beding en dat is volgens de wet vernietigbaar’.

Uitspraak

Ook de kantonrechter vond de clausule onredelijk bezwarend, maar ging nog een stap verder. Hij besliste dat een en-bloc-clausule sowieso niet past bij het karakter van een naturapakketpolis. Zo'n polis is juist bedoeld om zekerheid te bieden tegen extra kosten.

De rechter stelde bovendien dat Yarden de financiële problemen aan zijn eigen bedrijfsvoering te danken heeft en dat dat alleen Yarden zelf is aan te rekenen.

Molenaar: 'Deze uitspraak geldt wat ons betreft niet alleen voor de 19 mensen die deze zaak aanspanden, maar voor alle 390.000 polishouders.'

De Consumentenbond Claimservice is in gesprek met Yarden om tot een oplossing te komen voor de gedupeerden.

Lees ook: