Consumentenbond en providers starten afhandeling telefoonclaim

Nieuws|De Consumentenbond en ConsumentenClaim hebben met KPN, Tele2, T-Mobile, en Vodafone overeenstemming bereikt over de details van de tegemoetkomingsregeling voor consumenten waarbij de prijs van het toestel niet afzonderlijk vermeld stond in het contract. Dat betekent dat overgegaan kan worden tot afhandeling van de claims.

In december 2019 bereikten de partijen op hoofdlijnen al een akkoord. De afgelopen maanden zijn de details van de regeling verder uitgewerkt.

Trots

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is tevreden met het resultaat: ‘Het was een intensief traject, maar dankzij de inzet van alle betrokkenen zijn we daar op een goede manier samen uitgekomen. Ik ben trots op het bereikte resultaat, en blij dat er nu gestart kan worden met de afhandeling. Daarna kunnen we het dossier afsluiten.’

Tegemoetkoming

Sinds 2016 is er veel aandacht geweest voor de telefoonclaim, waar zich in totaal ruim 50.000 mensen voor aanmeldden. Of en hoeveel consumenten terugkrijgen, hangt onder andere af van het abonnement en varieert van enkele tientallen euro’s tot een paar honderd euro. Deelnemers aan de claim ontvangen persoonlijk bericht over de afhandeling. Aanmelden voor de regeling is niet meer mogelijk.

In feite een lening

De Consumentenbond en ConsumentenClaim waren sinds 2018 met de telecomaanbieders in gesprek over een tegemoetkoming voor consumenten naar aanleiding van twee uitspraken van de Hoge Raad. Die oordeelde in 2014 en 2016 dat mobiele telefoons die als ‘gratis’ werden aangeboden, niet gratis waren, maar dat het in feite ging om koop op afbetaling en consumentenkrediet.

Vragen en antwoorden