Consumentenbond wil gesprek met Transavia

Nieuws|De Consumentenbond wil met de directie van Transavia in gesprek over de manier waarop het bedrijf omgaat met passagiersrechten bij geannuleerde vluchten. De Consumentenbond heeft de directie per brief uitgenodigd vanwege de vele klachten die de belangenbehartiger over de luchtvaarmaatschappij krijgt.

Transavia begon weer met vliegen sinds 4 juni. Sindsdien klagen consumenten dat hun net geboekte vlucht binnen enkele dagen weer wordt geannuleerd. Soms zelfs al binnen 24 uur. Vervolgens kunnen ze vaak niet omboeken of alleen als ze (fors) bijbetalen. Dat is in strijd met de Europese verordening 261/2004.

Ook biedt Transavia reizigers nog steeds geen geld terug. Ondanks eerdere beloftes en uitspraken van de Europese Commissie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Reizigers krijgen nog altijd een voucher

Passagiersrechten

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Transavia blijft de wet overtreden. Terwijl die wet op zichzelf toch glashelder is: als een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert of ingrijpend wijzigt, dan hebben passagiers recht op informatie, bijstand én keuze uit alternatieven. En die alternatieven zijn, naast een voucher: geld terug of kosteloos omboeken. Daar is geen woord Spaans bij.’

Oneerlijke handelspraktijk

De Consumentenbond heeft aanwijzingen dat Transavia vluchten annuleert, maar de ticketverkoop voor die vluchten niet direct staakt. Dat zou een oneerlijke handelspraktijk kunnen zijn. Consumenten betalen dan voor een dienst waarvan bij de koop al vaststaat dat die niet geleverd kan worden.

Wachttijden onacceptabel lang

Ook krijgt de Consumentenbond klachten over de bereikbaarheid van de luchtvaartmaatschappij. Per telefoon komen consumenten er niet doorheen. Ook beantwoordt Transavia geen vragen meer per e-mail. Bij het contactformulier staat dat passagiers over 3 maanden een reactie kunnen verwachten. Verder werpt Transavia via Whatsapp drempels op: het leest alleen berichten die tijdens kantoortijden worden gestuurd. Ook via dat medium is de wachttijd onacceptabel lang.

De Consumentenbond wil uiterlijk op woensdag 17 juni in gesprek met Transavia.

Lees de brief aan de directie van Transavia (PDF)



Lees ook: