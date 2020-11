Nieuws|Op 8 december a.s. houdt de Bondsraad een extra vergadering. Op de agenda staat alleen het verkiezen en benoemen van twee Bondsraadsleden voor deelname in de selectiecommissie Raad van Toezicht.

Leden van de Consumentenbond die meer informatie willen over deze online vergadering, kunnen contact opnemen met de afdeling Verenigingszaken via vereniging@consumentenbond.nl of (070) 445 45 08.