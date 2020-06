Gemiddeld €900 besparen met Zekergroen Energiecollectief

De Consumentenbond en Natuur & Milieu selecteerden energieleveranciers eerst op duurzaamheid en vervolgens op prijs. De drie genoemde leveranciers scoorden eind 2019 hoog in de jaarlijkse Stroomranking. Zij leveren aantoonbaar 100% schone, in Nederland opgewekte energie en investeren in nieuwe duurzame opwekcapaciteit, zoals windmolens.

Vergroening belangrijk

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met het resultaat: ‘Hiermee is het voor steeds meer huishoudens interessant om écht duurzame keuzes te maken op energiegebied. En dat is heel mooi, want uit onderzoek onder onze achterban blijkt dat consumenten vergroening van het energieaanbod belangrijk vinden.

Nederland samen groener maken

Ook Natuur & Milieu is tevreden: ‘Als veel huishoudens het aanbod accepteren, kunnen deze leveranciers (nog) meer investeren in nieuwe zonne- of windmolenparken. Zo versnelt het collectief de omslag naar 100% duurzame energie en maken we Nederland samen groener’, aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu.

Extra voordelig

De huidige extreem lage energieprijzen maken overstappen naar een andere leverancier nu extra interessant.

Op Zekergroenenergiecollectief.nl kunnen consumenten hun persoonlijk aanbod berekenen en overstappen naar echt 100% groene stroom.