INRetail verzwakt positie consumenten in woonmarkt

De nieuwe instantie, Uitgesprokenzaak.nl, hanteert een drempelbedrag van €250. Dat betekent dat consumenten die een conflict hebben met een woonwinkel over een product dat goedkoper is dan €250 geen gebruik kunnen maken van de geschillenregeling.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat is slecht nieuws voor consumenten, want INRetail is een grote partij, waarbij vrijwel alle bekende woonwinkels zijn aangesloten. De impact voor consumenten is dus groot. Als zij een probleem hebben met een winkelier over een meubelstuk of woonaccessoire dat goedkoper was dan €250 staan ze in de kou. Er is dan geen onafhankelijke instantie meer die hen helpt. Alleen de rechter, maar een juridische procedure is tijdrovend en duur.’

Onafhankelijkheid

Ook consumenten die wel bij de Uitgesprokenzaak.nl terecht kunnen moeten maar afwachten of ze goed geholpen worden. De Consumentenbond zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de instantie. Molenaar: ‘De Geschillencommissie Wonen is volledig onafhankelijk. Uitgesprokenzaak.nl is opgericht door de branchevereniging en dat zou van invloed kunnen zijn op de uitspraak.’

Slecht geregeld

Het initiatief van de brancheorganisatie heeft gevolgen voor alle aangesloten bedrijven, maar die blijken nauwelijks op de hoogte. Grote winkelketens als Beter Bed, Keukenconcurrent en Roobol verwijzen op hun websites nog naar oude algemene voorwaarden, met daarin de verwijzing naar de oude geschillenprocedure. Winkeliers zijn wettelijk verplicht de juiste algemene voorwaarden ter beschikking te stellen aan consumenten. Doen ze dat niet, dan kunnen de algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard.

De Consumentenbond raadt consumenten aan om bij de winkelier te informeren welke voorwaarden hij hanteert voor ze een aankoop doen en deze goed te controleren.