Stay Healthy Products op de vingers getikt voor misleiding

Stay Healthy Products misleidde consumenten door in online advertenties voedingssupplementen en verzorgingsproducten aan te bieden met teksten als ‘gratis’, ‘proef’ of ‘probeer’. Na ontvangst van de producten bleken gedupeerden toch te moeten betalen als ze producten niet op tijd (binnen 14 dagen) en op eigen kosten terugstuurden.

Mede op basis van informatie die de Consumentenbond verschafte, sprak de ACM Stay Healthy Products aan. Het bedrijf is nu gestopt met het aanbieden van ‘gratis’ producten en heeft toegezegd dat consumenten die deze producten hebben ontvangen niet hoeven te betalen. Ze hoeven het product ook niet terug te sturen.

Betaal niet

De Consumentenbond adviseert om niet te betalen voor gratis proefzendingen of abonnementen waarvan de prijs vooraf niet duidelijk was of die zonder duidelijke instemming tot stand zijn gekomen. Ook niet als bedrijven druk uitoefenen, bijvoorbeeld door aanmaningen te sturen of door te dreigen met incassobureaus.

