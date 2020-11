Supermarkten mogen geen medicijnen verkopen zonder toezicht

Nieuws|De Raad van State oordeelde woensdag 4 november dat supermarkten geen zelfzorgmedicijnen mogen verkopen, zonder dat er (assistent)drogisten fysiek in de winkel aanwezig zijn voor voorlichting. De Consumentenbond verzette zich eerder tegen deze werkwijze en is blij met deze uitspraak.*

Update 6 november 2020

* Deze uitspraak gaat uitsluitend over de verkoop van UAD-geneesmiddelen. Dit zijn medicijnen die alleen verkocht mogen worden in apotheek of drogist, zoals diclofenac en naproxen.

Albert Heijn verkoopt sinds eind 2017 medicijnen niet meer van achter een balie maar in de supermarkt. Dit zijn medicijnen die alleen verkocht mogen worden door drogist of apotheek. Via een tablet op het schap kunnen consumenten op afstand contact maken met een (assistent)drogist.

De Stichting Centraal Bureau Drogisterijbedrijven spande hierover een zaak aan tegen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die de drogist op afstand van Albert Heijn toestond. De Raad van State oordeelde vervolgens dat de werkwijze van de supermarkt in strijd is met de geneesmiddelenwet.

Onaanvaardbaar

De Consumentenbond en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) lieten al eerder weten het onaanvaardbaar te vinden dat consumenten medicijnen kunnen kopen zonder persoonlijke voorlichting in de winkel en actief toezicht. De aanwezigheid van een bevoegd en deskundig persoon is belangrijk om gezondheidsrisico’s te beperken. Deze kan uitleg geven over de wisselwerking met andere medicijnen, waarschuwen voor eventuele bijwerkingen en de aanschaf van buitensporige hoeveelheden medicijnen tegengaan.

Duidelijkheid

Eind 2019 pleitten de Consumentenbond en het IVM in een open brief aan de IGJ en het College ter beoordeling van Geneesmiddelen om een eind te maken aan deze verkoopmethode. Maar de rechter besloot dat de IGJ niet in actie hoefde te komen. Daarop vroegen de Consumentenbond en het IVM de minister van VWS om duidelijkheid te scheppen over de interpretatie van de regels.



