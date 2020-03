Uitspraak rechtszaak om woekerpolis ASR teleurstellend

Nieuws|De Consumentenbond is zeer teleurgesteld over de uitspraak in een collectieve rechtszaak tegen verzekeraar ASR. De Consumentenbond spande de zaak aan om bij ASR een eerlijke vergoeding af te dwingen voor consumenten met een Waerdeye-polis. Deze polis wordt ook wel gezien als een woekerpolis. De rechtbank in Utrecht stelde de Consumentenbond in het ongelijk.

ASR verkocht vanaf de jaren ‘80 tot en met 2005 aan zo’n 200.000 consumenten een beleggingsverzekering met het predicaat ‘Waerdeye’. Op de premie-inleg hield de verzekeraar hoge kosten in, waaronder een torenhoge overlijdensrisicopremie (ORV). Volgens de Consumentenbond zijn klanten over de verschillende soorten kosten die zijn ingehouden onvoldoende geïnformeerd. Bovendien bracht ASR deze kosten in rekening zonder dat daarover (wils)overeenstemming was met de verzekerde. Ook vindt de Consumentenbond dat de verzekeraar consumenten irreële eindkapitalen voorspiegelde.

Niet verplicht

De rechtbank volgt de Consumentenbond gedeeltelijk in zijn redenering, maar vindt dat ASR heeft voldaan aan wat er destijds van verzekeraars wettelijk mocht worden verlangd. Zo was het volgens de rechter voldoende duidelijk dat de ORV-premie verwerkt was in de bruto premie van de gemengde levensverzekering. Anders dan de Consumentenbond stelt, was ASR niet verplicht die premie afzonderlijk te vermelden, zo oordeelde de rechter.

Ook het argument van de Consumentenbond dat er geen sprake was van (wils)overeenstemming tussen consumenten en de verzekeraar over de aard en hoogte van de kosten, verwierp de rechter.

De Consumentenbond beraadt zich op een hoger beroep.

