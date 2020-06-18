Verhuurbemiddelaars misleiden met onjuist aanbod

De Consumentenbond bekeek 17 sites van verhuurbemiddelaars. Deze sites werken als een soort marktplaats of prikbord waarop woningzoekenden zelf het aanbod kunnen bekijken. De aanbieders mogen hiervoor geen bemiddelingskosten rekenen. Alleen als een aspirant-huurder nadrukkelijk een zoekopdracht geeft voor het vinden van een specifieke woning, mag dat. Toch moeten aspirant-huurders bij 12 sites betalen. Zodra ze contact willen opnemen met de verhuurder, stuiten ze op een betaalmuur. Bedragen variëren van €9,95 tot €49,95.

Kleine lettertjes

De bemiddelaars wekken de indruk dat het eenmalige ‘inschrijfkosten’ betreft, maar uit de kleine lettertjes in de voorwaarden blijkt het vaak om een doorlopend abonnement te gaan. De Consumentenbond kreeg meldingen van consumenten die ervan overtuigd waren dat ze eenmalige inschrijfkosten betaalden. Ze herkenden zich niet in de maandelijkse afschrijvingen die daarop volgden. De meldingen gaan onder meer over Huizenmarkt en Huurstunt. Die laatste geeft in een reactie aan volstrekt transparant te zijn over de kosten en eventuele klachten graag zelf in behandeling te willen nemen.



Ook wordt er helemaal geen contact gelegd met de verhuurder. In het beste geval gaat de mail van de woningzoekende naar de makelaar die de woning oorspronkelijk aanbiedt. Deze is over het algemeen niet op de hoogte van het feit dat het huurobject ook elders aangeboden wordt en heeft daar ook geen belang bij.

Weggegooid geld

Het geld dat woningzoekers moeten betalen blijkt om meer reden weggegooid geld. Het aanbod op de bemiddelingssites is verre van uniek. Dezelfde woningen worden, gratis, ook op andere websites aangeboden, zoals Funda, Pararius en die van lokale makelaars. Bovendien is het aanbod op een aantal sites (flink) verouderd. Zo staan op Huursector.nl advertenties uit 2019 en op Huizenmarkt.nl zelfs advertenties uit 2018. En er worden woningen aangeboden die al lang verhuurd zijn. Ook kloppen de voorgespiegelde huurprijzen soms niet, de daadwerkelijke prijs blijkt veel hoger.

ACM

De Consumentenbond heeft Direct Wonen, Van der Huizen en Woonmatch om opheldering gevraagd en een melding gemaakt van hun praktijken bij de ACM. Direct Wonen, een van de grootste aanbieders, werd in 2014 ook al eens op de vingers getikt door de toezichthouder wegens misleiding en het achterhouden van belangrijke informatie.