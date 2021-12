Alcoholfabrikanten moeten transparant zijn over hun producten

In rode wijn zit al gauw 1 klontje suiker per glas. En een glaasje Baileys bevat ruim 2 suikerklontjes, zo’n 4 gram ongezond verzadigd vet en 150 calorieën. Maar deze informatie is niet terug te vinden op de verpakking. Op de fles zetten wat er in zit, is alleen verplicht voor dranken met minder dan 1,2% alcohol.

Doordat alcoholfabrikanten niet helder zijn over hun producten, is het voor consumenten lastig om verschillende soorten met elkaar te vergelijken. Bier is een positieve uitzondering, daarop staat doorgaans wel een ingrediëntenlijst en de voedingswaarde.

Strengere regels

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is idioot dat veel alcoholische producten zijn uitgezonderd van de verplichting om ingrediënten en voedingswaarde te vermelden, zoals voor andere voedingsmiddelen wel geldt. Goed nieuws dus dat de Europese Commissie eind 2022 met een voorstel komt voor verplichte etikettering op alle alcohol. Al bestaat het gevaar dat alcoholproducenten de informatie digitaal aan mogen bieden.

Maar dat werkt volgens ons niet. Dan moeten consumenten in de winkel een QR-code op de verpakking scannen om de voedingswaarde te achterhalen. Dat is veel te omslachtig. Bovendien blijft het zo lastig om producten met elkaar te vergelijken.’

BEUC

De Europese koepelorganisatie voor consumentenbonden BEUC zet zich in Brussel in voor de verplichte etikettering op alcoholische dranken. De afgelopen jaren heeft BEUC zich al meerdere keren uitgesproken tegen het alleen online verstrekken van informatie over voedingswaarde en samenstelling hierop. Online informatie geven kan de verplichte informatie op de verpakking hoogstens aanvullen, maar niet vervangen.

De Consumentenbond helpt consumenten met een overzicht van veel gedronken drankjes met de hoeveelheid calorieën en suiker.