Consumentenbond schort samenwerking met Stichting Reclame Code op

Nieuws|De Consumentenbond heeft de samenwerking met de Stichting Reclame Code opgeschort. Aanleiding is de onvrede van de Consumentenbond over de Reclamecode Online Kansspelen (ROK) en de onwil van de goksector om de code aan te passen.

Per 1 oktober 2021 wordt de online gokmarkt in Nederland opengesteld. In voorbereiding hierop heeft de sector een reclamecode ontwikkeld. Volgens de Consumentenbond biedt die te weinig bescherming aan kwetsbare groepen en tegen kansspelverslaving.

Kwetsbare groepen

De Consumentenbond is onder andere niet te spreken over de ruimte die de code biedt voor het maken van reclame. Zo zijn er wel regels over het gebruik van rolmodellen in reclames richting kinderen en jongvolwassenen. Maar er staat niets in over het gebruik van rolmodellen in uitingen richting andere kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten. Ook zou reclame volgens de code wel kinderen en jong volwassenen mogen bereiken. Zolang zij maar niet meer dan 30% van het publiek uitmaken. Absurd, vindt de Consumentenbond, want volgens de wet is kansspelreclame gericht op deze groepen verboden. Ook vindt de Consumentenbond de toegestane verdubbeling van inzetten tot €250 veel te hoog.

Strenger

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Een reclamecode moet bovenwettelijke afspraken bevatten. Strenger zijn dan de wet dus. Maar de code die de sector nu voorstelt, biedt eerder minder bescherming dan meer. Dan heb je er niets aan. De gokbranche bleek echter niet bereid de code aan te passen, maar wilde onze kritiek alleen in een voetnoot noemen. Dat is volstrekt onvoldoende. En uiteindelijk zou het kunnen dat de commissie akkoord gaat met een code waar wij niet achter staan. Dat kunnen we niet laten gebeuren en dus hebben we de samenwerking opgeschort.’

Totaalverbod

De opschorting van de samenwerking is voor onbepaalde tijd. De Consumentenbond is alert op overtredingen van de Wet Kansspelen op afstand, en zal nauw contact onderhouden met de Kansspelautoriteit. Afhankelijk van de ontwikkelingen na 1 oktober zal de Consumentenbond mogelijk aandringen op een totaalverbod op reclame voor online kansspelen.

De Stichting Reclame Code heeft laten weten de ROK aan te houden.