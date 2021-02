Consumentenbond schuift aan bij online liveshow Green Make Over

In de Green Make Over Online Liveshow @ Den Haag krijgen kijkers tips om snel en simpel energie te besparen en comfortabel en milieuvriendelijk te wonen. De tips zijn direct thuis toepasbaar zonder grote uitgaves. Daarnaast kunnen deelnemers mooie prijzen winnen met de Voordeel Quiz en vragen insturen over energieverbruik en wooncomfort. Deze worden beantwoord door de tafelgasten.

Virtuele tafelgasten

Virtueel aan tafel schuiven aan: Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, Ika van der Pas, directeur Milieu Centraal en Liesbeth van Tongeren, wethouder duurzaamheid Gemeente Den Haag. De show wordt gepresenteerd door Gwen Jansen, producent en presentatrice van het gelijknamige SBS6 woon- en lifestyleprogramma ‘Green Make Over’.

Utrecht en Borne

In april is er een Green Make Over Liveshow voor inwoners van Utrecht, in mei voor inwoners van de gemeente Borne. Jansen hoopt het project naar nog meer gemeenten uit te breiden.

Gratis winstpakkers

Inschrijvers voor de Green Make Over Online Liveshow @ Den Haag krijgen een link toegestuurd waarmee ze op 4 maart van 19:30 tot 20:30 uur de show kunnen volgen. Elke deelnemer krijgt na afloop de energiebesparende winstpakkers gratis thuisgestuurd. Aanmelden kan www.greenmakeover.nl