Consumentenbond staakt juridische strijd tegen Yarden

Per 1 januari 2020 maximeerde Yarden de waarde van 390.000 naturapolissen. De verzekeraar vergoedde niet langer de hele uitvaart, maar nog slechts tot een bepaald bedrag. Daardoor draaien nabestaanden van verzekerden op voor het restant van de (gestegen) kosten van de uitvaart. Voor deze aanpassing gebruikte Yarden een 'en bloc'-clausule. Daarmee kan een de verzekeraar in uitzonderlijke gevallen tussentijds de voorwaarden van een verzekering aanpassen.

Lege handen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'In maart vorig jaar concludeerden wij dat het toepassen van de 'en bloc'-clausule door Yarden juridisch gezien rammelt. Daarom bereidden wij een bodemprocedure voor. Ook vroegen we Yarden om inzage in hun financiële situatie. Die blijkt nu nijpend. Het doorzetten van onze strijd zou onverantwoord zijn en waarschijnlijk leiden tot een faillissement van de verzekeraar. Dan staan álle klanten van Yarden met lege handen. Dat willen we niet.’

Pijn verzachten

De Consumentenbond ging ook in gesprek met coöperatie DELA. Deze uitvaartverzekeraar wil Yarden overnemen. Molenaar: ‘We wilden de gevolgen van de 'en bloc'-clausule zoveel mogelijk beperken. DELA had al de garantie afgegeven dat nabestaanden de komende 10 jaar niet hoeven bij te betalen. Daarnaast komt er op ons aandringen een voorziening van ruim 1 miljoen euro voor schrijnende gevallen. Ook heeft DELA ons beloofd om actief werk te maken van het compenseren van nabestaanden die de afgelopen jaren al ten onrechte hebben moeten bijbetalen. Hopelijk verzachten deze afspraken iets van de pijn voor nabestaanden.’

Dreigend faillissement

In 2007 zette Yarden haar naturapolissen die recht geven op een volledig verzorgde uitvaart, om naar sommenpolissen. Maar in 2018 concludeerde Yarden dat deze omzetting niet rechtsgeldig was. En draaide de aanpassing weer terug. Naturapolissen zijn voor de verzekeraar duurder dan sommenpolissen. Yarden moest dus ineens veel meer geld reserveren om de uitvaarten te kunnen betalen. Die reserve heeft het bedrijf onvoldoende, waardoor een faillissement dreigt.

