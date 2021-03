Consumentenbond Verkiezingsdebat over klimaat, voeding en privacy

Nieuws|Vrijdag 12 maart organiseert de Consumentenbond een verkiezingsdebat. Tijdens dit debat maken vertegenwoordigers van 9 politieke partijen duidelijk wat zij (gaan) doen voor consumenten op het gebied van energie & klimaat, gezonde voeding en digitale veiligheid & privacy. Het debat is online te volgen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De coronacrisis houdt iedereen in zijn greep, maar deze verkiezingen gaan over zoveel meer. Vandaar dat wij 3 grote thema’s uitlichten waarop het volgende kabinet grote stappen moet zetten. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat deze sterk leven onder consumenten. We hopen dat het debat antwoord geeft op vragen en zorgen die consumenten hebben. Bovendien biedt het de zwevende kiezer de kans om te kijken welke partij het dichtst bij zijn idealen staat.’

Energie & klimaat

Joris Thijsen (PvdA), Tom van der Lee (Groen Links) en Henri Bontenbal (CDA) gaan in debat over het thema energie & klimaat. Hoe gaan we met de omwenteling naar schone energie en de verduurzaming van woningen betalen? Bij wie legt de overheid de rekening?

Online veiligheid

Over het thema privacy & digitale veiligheid debatteren Rob Jetten (D66), Queeny Rajkowski (VVD) en Michiel van Nispen (SP). Bedrijven krijgen steeds meer beschikking over persoonlijke gegevens van de online consument. Wat gebeurt daarmee?

Consumenten maken zich zorgen over grote datalekken, zoals recent bij de GGD. Zijn hun gegevens nog wel veilig en wat doet de overheid om consumenten te beschermen?

Gezonde voeding

Makkelijk een gezonde keuze kunnen maken is een van de speerpunten van de Consumentenbond. De Consumentenbond wil dat de overheid fabrikanten verplicht minder suiker en zout in producten te verwerken en dat ze ingrijpt bij misleidende verkooptrucs. Dirjanne van Drongelen (CU), Eva van Esch (PvdD) en Martin Nijkamp (50PLUS) gaan hierover in debat.

Aanmelden

Het debat vindt plaats van 15.30 uur tot 17.00 uur bij de Consumentenbond in Den Haag en wordt geleid door Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut.

Het debat is online te volgen door je vooraf aan te melden voor de livestream van het Consumentenbond Verkiezingsdebat.