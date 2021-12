Consumentenbond waarschuwt voor site met niet-officiële reisadviezen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De hele look en feel van de site is hetzelfde als de officiële site met de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dezelfde kleuren en lay-out, een vergelijkbaar logo en dezelfde kleurcodes voor reisadviezen: groen, geel, oranje en rood. Alleen zijn de reisadviezen op de alternatieve site veel rooskleuriger. Dit kan consumenten op het verkeerde been zetten.’

Verenigde Staten

Zo krijgen de Verenigde staten een geel reisadvies op de site van de reisaanbieders. Consumenten kunnen volgens de site ‘veilig en fijn’ reizen in de Verenigde Staten voor vakantie, zaken of familiebezoek. Al moeten ze wel waakzaam blijven. Maar het land is vanwege corona hoogrisicogebied en het officiële reisadvies is oranje. De overheid raadt aan om alleen naar de VS te reizen als dat noodzakelijk is. En vakantiereizen zijn niet noodzakelijk. Consumenten die toch gaan, doen dat op eigen verantwoordelijkheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken kan (waarschijnlijk) niet helpen als reizigers daar in de problemen komen.

Reisverslagen van reizigers

De website van de reisaanbieders spreekt zelf van een ‘betrouwbaar reisadvies’, deels onderbouwd door ‘reisverslagen van reizigers’. Molenaar: ‘Reizigers hebben allerlei rechten op basis van de reisadviezen van de overheid. Dat zijn de enige adviezen die er toe doen. Bijvoorbeeld als het gaat om de dekking van reisverzekeringen en de mogelijkheid om een pakketreis gratis te annuleren. Uiteraard hebben wij alle begrip voor de moeilijke situatie waarin de reisbranche zit. Maar het is geen oplossing om dan maar verwarring te zaaien bij reizigers.’