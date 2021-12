Consumentenorganisaties willen maatregelen vanwege hoge warmtetarieven

'Een enorme tegenslag voor mensen die gebruik maken van een warmtenet', vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘Deze mensen kunnen geen kant op. Ze zitten vast aan één leverancier en kunnen alleen maar hopen dat hun leverancier niet het maximale gaat vragen.'

Maximale stijging

De organisaties willen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de warmteleveranciers bekijkt hoe ze de stijging kunnen beperken. Molenaar: 'Wat ons betreft stijgen de prijzen niet méér dan de hoogte van de overheidscompensatie voor de hogere energienota. Als warmteleveranciers hierdoor aantoonbaar financieel in de knel komen, moet de overheid hulp bieden. Bijvoorbeeld met een tijdelijke exploitatiesubsidie.'

Koppeling met de gasprijs

De gereguleerde tarieven voor stadsverwarming zijn gekoppeld aan de gastarieven en stijgen dus mee met de sterk gestegen prijs van aardgas. De belangenorganisaties pleiten al jaren voor het loslaten van deze koppeling. In de aangekondigde nieuwe warmtewet gebeurt dat ook, maar die zal naar verwachting niet voor 2023 in werking treden. De overgang naar een nieuw systeem om de tarieven te bepalen duurt nog veel langer.

De Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond pleiten er daarom voor om dit jaar in ieder geval de koppeling met de gasbelasting en de opslag duurzame energie los te laten. Molenaar: ‘Daarvoor moet niet gewacht worden op de nieuwe Warmtewet. Dat moet op korte termijn geregeld worden in de huidige Warmtewet of via lagere wet- en regelgeving.’

Niet logisch

De komende jaren zal de belasting op stroom lager worden, en de belasting op gas hoger. Dat stimuleert verduurzamingsmaatregelen. Maar de belastingverhoging op gas wordt met de huidige wetgeving ook verrekend in de warmtetarieven. ‘Terwijl consumenten op een warmtenet al geen gas meer gebruiken. Het is dus niet logisch dat ze die verhoging moeten betalen. We willen dat warmtenetten aantrekkelijker worden', aldus Molenaar.