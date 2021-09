Kinderen moeten wettelijk beschermd worden tegen reclame voor ongezond eten

Onderzoekers van de Consumentenbond, 9 consumentenorganisaties uit andere Europese landen en de Europese koepelorganisatie BEUC verzamelden meer dan 80 reclames uit 10 landen. Al deze reclames overtreden volgens de onderzoekers de regels die de levensmiddelenbranche zichzelf heeft opgelegd in de zogenoemde EU Pledge. De EU Pledge is een zelfreguleringsinitiatief van 24 grote levensmiddelenfabrikanten.

Systeem werkt niet

‘Het systeem werkt niet’, concludeert Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘Dit onderzoek laat zien dat de sector niet tot zelfregulering in staat is. De bedrijven leven hun eigen regels vaak niet eens na. Daar is ook geen enkele noodzaak toe, want sancties zijn er niet. Terwijl de criteria om te bepalen of een product gezond is al uiterst zwak zijn.’

Overgewicht

In Europa kampt 1 op de 3 kinderen met obesitas of overgewicht. In Nederland ligt dat percentage op 15%. Reclames voor ongezonde producten zorgen ervoor dat kinderen ongezonder gaan eten.

Influencers

Kinderen krijgen dag in dag uit reclames voor ongezonde voeding voorgeschoteld via tv, in winkels, op straat en online. Zo maken influencers steeds vaker reclame voor ongezonde producten op YouTube, Instagram en TikTok. Ook zijn er challenges met frisdranken op Instagram en zakjes chips die stiekem in een videogame zijn gestopt. En zijn er aantrekkelijke fastfoodadvertenties op plekken waar veel kinderen komen.

Molenaar: ‘Het is gewoon onmogelijk voor kinderen om advertenties te negeren waarin voedsel wordt gepromoot dat ze slechts af en toe zouden moeten eten. Dat moet afgelopen zijn. De Europese Commissie moet ingrijpen.’

Strenge regels

Als het aan de Consumentenbond ligt komt er een totaalverbod op online marketing voor ongezonde producten gericht kinderen. En tv-reclames tussen 6 uur ’s morgens en 11 uur ’s avonds voor dit soort producten wordt taboe. Verder moeten bedrijven de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie gebruiken om vast te stellen of een product gezond is.

In Nederland zouden bedrijven de Schijf van Vijf kunnen gebruiken. Daarnaast moeten er ook maatregelen genomen worden tegen kindermarketing op verpakkingen. Die vallen nu zelfs buiten de EU Pledge.

De Consumentenbond is aangesloten bij de Alliantie Stop Kindermarketing