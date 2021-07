Kosteloos annuleren bij code oranje is een recht

Update 23 juli 2021 17:00 uur

Toch kosteloos annuleren bij Sunweb

Sunweb heeft aan de Consumentenbond laten weten dat reizigers bij die organisatie wel kosteloos hun reis kunnen annuleren als hun plaats van bestemming kort voor vertrek oranje kleurt. Eerder schreef Sunweb in een persbericht dat dit kon tot 14 dagen voor vertrek.

Sunweb heeft laten weten dat dat niet juist is. ‘Indien binnen 2 weken voor vertrek de kleurcode van de bestemming verandert nemen wij contact op met onze klanten. Zij krijgen dan de optie om de vakantie te annuleren en hun geld binnen 14 terug te ontvangen of om te boeken naar een andere bestemming of periode’. Aldus een woordvoerster.

Kosteloos annuleren

Volgens de wet (Europese Richtlijn Pakkereizen) mogen consumenten hun pakketreis kosteloos annuleren als zich op de plaats van bestemming 'onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen'. Of als de situatie er gevaarlijk is. Dat geldt ook als er sprake is van een negatief reisadvies van de overheid. Een negatief reisadvies is code oranje en rood.

Nare gevolgen

Toch bieden sommige reisorganisaties, zoals Dé VakantieDiscounter en Sunweb, reizigers niet de mogelijkheid om kosteloos te annuleren als hun bestemming kort voor vertrek oranje kleurt. 'Dat is in strijd met de regels', aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

'Consumenten hebben in zo'n geval een heel legitieme reden om te annuleren. Reizigers vertrouwen daarbij op het oordeel van de overheid. Het is niet aan de reisorganisatie om te bepalen dat het 'wel meevalt'. Bovendien heeft reizen naar een oranje bestemming allerlei mogelijke nare gevolgen.

Reisverzekeraars dekken schades in oranje gebied vaak niet, ook al is die niet corona-gerelateerd. En als je door de omstandigheden in quarantaine moet, is niet alleen je vakantie vergald, maar maak je ook nog eens extra kosten voor verblijf. En dat allemaal voor eigen rekening. Dat kan dus niet.'

Niet opzij zetten

De Consumentenbond heeft begrip voor de moeilijke positie van de reisbranche, maar waarschuwt dat zij de reizigersrechten niet opzij mag zetten. Molenaar: 'Reisorganisaties mogen van alles vinden van het reisadvies van de overheid, maar ze moeten zich wel aan de Richtlijn Pakketreizen blijven houden.'

Onlangs oordeelde ook de Geschillencommissie Reizen dat een reisadvies niet vrijblijvend is.

Reizigers hebben meestal geen recht op kosteloos annuleren als ze vooraf al wisten, of konden weten dat er een negatief reisadvies gold voor de plaats van bestemming.