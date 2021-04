Miele favoriet bij consumenten

De Consumentenbond vroeg naar ervaringen van consumenten met wasmachines en vaatmachines, wasdrogers, koelkasten, stofzuigers en espressomachines. Bij de eerste 3 is Miele onbetwist favoriet. Het krijgt de hoogste score (gemiddeld een 9) voor prestaties en gebruiksgemak. Bij stofzuigers eindigt Miele met een 8,7 op de tweede plek, achter het merk Numatic (8,9). Bij espressomachines steekt Jura met kop en schouders boven de rest uit. Het merk krijgt een 9 van zijn gebruikers.

Lange levensduur

Gebruikers roemen de betrouwbaarheid van het merk Miele. Deze apparaten gaan gemiddeld 4 tot 6 jaar langer mee dan sommige andere merken. Miele is wel een stuk duurder dan zijn concurrenten. Datzelfde geldt voor de espressoapparaten van Jura: 58% van de gebruikers betaalden meer dan €900 voor hun machine. Maar ook Jura gaat gemiddeld 4 jaar langer mee dan Krups voor Dolce Gusto en Philips en DeLonghi voor Nespresso.

Stofzuigers

Numatic (de stofzuigers met het vrolijke gezichtje) is de best gewaardeerde sledestofzuiger. Qua verkoopaantallen is Numatic geen grote speler, maar de gebruikers zijn enthousiast en 45% van de bezitters is van plan om de volgende keer weer een stofzuiger van dit merk te kopen. Ook Miele en Dyson scoren goed op dit aspect. Vooral de waardering voor Dyson is opvallend, want deze stofzuigers worden gemiddeld na 8 jaar vervangen, terwijl die van Miele pas na 13 jaar de deur uitgaan.