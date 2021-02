Onvoldoende informatie bij vishandels bemoeilijkt duurzame keuze

Visverkopers zijn verplicht om de exacte naam van de vis te vermelden bij hun producten. Daarnaast hoe en waar deze vis gevangen is. Maar mystery-onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat slechts 1 van de 97 bezochte vishandelaren zich houdt aan die regels. Consumenten hebben die informatie nodig om te kunnen bepalen of een vis duurzaam is of niet.

Vitrinekaartjes afwezig of incompleet

Een derde van de visverkopers gebruikt helemaal geen vitrinekaartjes. De helft gebruikt vitrinekaartjes bij alle vis, maar zet daar onvoldoende informatie op. 24% van die kaartjes vermeldt alleen het herkomstgebied. 10% meldt de vangst- of kweekmethode en slechts 6% geeft de exacte naam van de vis. En ook de mystery-onderzoekers die in de winkel vragen stellen over duurzaamheid, krijgen vaak onvoldoende informatie.

Gemiste kans

Een gemiste kans, vindt de Consumentenbond. Want in een enquête geeft bijna de helft van de consumenten aan dat informatie over duurzame vis hun aankoop zou beïnvloeden. En 70% van de visverkopers zegt regelmatig vragen over duurzaamheid te krijgen.

Problemen visserij

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is hoog tijd dat visverkopers zich beter gaan houden aan de etiketteringsregels. En dat de NVWA hier streng op toeziet. Overbevissing, schade aan het milieu, bijvangst en vervuiling. De problemen in de visserij liegen er niet om. Bij duurzame vis wordt rekening gehouden met de visstanden en de negatieve impact op natuur en milieu wordt zoveel mogelijk beperkt. Consumenten die daarom voor duurzame vis willen kiezen, moeten dan wel beschikken over de juiste informatie.’

Op www.duikinhetdiepe.nl kunnen consumenten hun kennis testen over duurzame vis. Ook zijn er vragen te vinden die consumenten aan hun visverkoper kunnen stellen om erachter te komen hoe duurzaam hun producten zijn.