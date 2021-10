Reisaanbieders informeren onvoldoende over financiële risico’s

Steekproef

De Consumentenbond deed op 29 september 2021 een steekproef bij 10 reisorganisaties. Het gaat om de volgende reisorganisaties: ANWB Reizen, Corendon, Expedia Travel, KLM Holidays (AirTrade), Prijsvrij, Sunweb, The Travel Club, Tix.nl, TUI en Dé VakantierDiscounter.

Uitkomsten

Alleen KLM Holidays wijst bij boeken actief op de financiële risico’s van een reis naar een oranje gebied. ANWB Reizen, Sunweb, The Travel Club en TUI geven aan dat reizigers hun geld terugkrijgen bij een negatief reisadvies. Ze vermelden echter niet dat dit alleen geldt als het gebied geel of groen was op het moment van boeken.

Geen dekking naar oranje gebieden

Vier reisaanbieders (ANWB Reizen, Corendon, Expedia en Sunweb) adviseren reisverzekeringen die reizen naar oranje gebieden niet dekken. Zo blijkt uit hun kleine lettertjes (d.d. 7 oktober 2021). Die dekken medische kosten, ongevallen en bagage bijvoorbeeld niet. Maar onduidelijk is hoe actueel die voorwaarden nog zijn. Zo gebruikten 2 reisaanbieders verzekeringsvoorwaarden uit 2019, terwijl veel verzekeraars reizen naar oranje bestemmingen nu wél dekken.

Vergelijk reisverzekeringen

De Consumentenbond adviseert reizigers zonder passende reisverzekering, om die af te sluiten na goed te vergelijken. Dat kan op handige vergelijkingssites. Zo voorkom je dat je een waardeloze reisverzekering afsluit bij je reisaanbieder en onverzekerd op reis gaat. Ook roept de Consumentenbond reisaanbieders op om hun verzekeringsinformatie op orde te brengen.

Ontduiken plicht

Sandra Molenaar: ‘Aanbieders van reizen naar oranje bestemmingen die hun klanten niet vooraf actief wijzen op de financiële risico’s, ontduiken hun wettelijke zorg- en informatieplicht. Wij hebben onze bevindingen dan ook gedeeld met toezichthouder ACM. Daarnaast hebben we de ANVR verzocht om haar leden te wijzen op hun verplichtingen en te zorgen dat die hun klanten voor het boeken wijzen op hun rechten en de financiële risico’s.’