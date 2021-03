Veel steun voor standpunten Consumentenbond in verkiezingsdebat

Nieuws|Als de partijen die op 12 maart deelnamen aan het verkiezingsdebat van de Consumentenbond samen een regeerakkoord zouden sluiten, zouden veel consumentenfricties op het gebied van klimaat & energie, gezonde voeding en digitale veiligheid worden aangepakt. Wel was er discussie over wát de beste oplossing was. Het CDA hekelde de reflex bij sommigen om de oplossing altijd in ‘meer geld’ te zoeken en D66 verweet VVD een ‘eierdopje onder een lekkend dak te zetten.’

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het was een goed en levendig debat. De deelnemers lieten zien dat zij de problemen erkennen en naar oplossingen streven die consumenten echt gaan helpen. Wij verwachten dan ook dat deze belangrijke thema’s concreet in het regeerakkoord voor de volgende kabinetsperiode zullen komen en waarborgen bevatten die de belangen van consumenten voorop stelt’.

Weglek effect

Tijdens het Consumentenbond verkiezingsdebat gingen CDA, GroenLinks en PvdA met elkaar in debat over de stelling: De energiebelasting voor industriële grootverbruikers moet substantieel omhoog. De extra inkomsten kunnen worden gebruikt om consumenten financieel bij te staat bij het verduurzamen van hun woning. Hoewel CDA, PvdA en GroenLinks er haast een wedstrijd van maakten wie de consument het meest helpt met verduurzamen, was lastenverzwaring voor het bedrijfsleven niet de oplossing volgens Henri Bontenbal (CDA). Dat zou bedrijven verjagen naar het buitenland. Het zogeheten ‘weglek effect’.

Wetgevende dwang

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, en 50PLUS kruisten de degens over de stelling: Er moeten heldere wetten komen over de hoeveelheid suiker en zout in voeding. De Consumentenbond strijdt al jaren voor betere producten, maar tot op heden vertrouwt de politiek op zelfregulering van de levensmiddelenindustrie. Goed nieuws was dan ook dat meeregerende partijen D66 en ChristenUnie vóór wetgevende dwang bleken. Althans, op termijn, want eerst willen ze toch nog eens praten met fabrikanten over afspraken hierover. Wetgeving is ingewikkeld en kan later altijd nog, vond Dirjanne van Drongelen (CU).

Eierdopje onder lekkend dak

Over één onderwerp was iedereen in de zaal het eens: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die moet toezien op de digitale veiligheid van burgers, is onvoldoende in staat haar taak uit te voeren. Bedrijven die privacyregels schenden worden nauwelijks beboet en grote datalekken zijn aan de orde van de dag. Toch stemde de VVD tegen de stelling: De capaciteit van de AP moet minimaal worden verdubbeld. Er is al veel extra geld naar de Autoriteit gegaan, hield Queeny Rajkowski (VVD) haar mede debaters, SP en D66 voor. Nu moet er eerst gekeken worden naar hoe de AP efficiënter kan werken, vond ze. Lisa van Ginneken (D66) verweet Rajkowski ‘een eierdopje onder een lekkend dak te zetten’.