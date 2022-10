Bestel niet bij Jayno.nl

Veel klachten over Jayno.nl

Zowel via Klachtenkompas.nl, het online klachtenforum van de Consumentenbond, als via de klantenservice ontving de Consumentenbond in korte tijd tientallen klachten over Jayno.nl. Gedupeerden, die willen weten waar hun bestellingen blijven, lukt het niet om in contact te komen met het bedrijf. Zowel per e-mail als telefonisch is Jayno.nl onbereikbaar. Ook de Consumentenbond lukt het niet om contact te krijgen.

Bestellingen niet verzonden

Op de eigen website zegt Jayno.nl druk bezig te zijn om de problemen op te lossen. Daarnaast meldt de winkel dat bestelde producten niet verzonden worden. Tegelijkertijd kunnen consumenten nog steeds producten bestellen. Dat mag niet. Een bedrijf mag geen producten te koop aanbieden waarvan het weet dat het die niet kan leveren.

Misleiding

Jayno.nl misleidt zijn klanten ook door op de website het logo van Webshop Keurmerk te gebruiken, terwijl de winkel helemaal niet bij dit keurmerk aangesloten is. Daarmee wekt Jayno onder andere de indruk dat consumenten bij de Geschillencommissie terechtkunnen en dat ze aanspraak kunnen maken op de nakomingsgarantie, terwijl dat niet het geval is.

De Consumentenbond heeft Webshop Keurmerk over het misbruik van het logo geïnformeerd. Ook heeft de Consumentenbond de Autoriteit Consument & Markt gevraagd in te grijpen.