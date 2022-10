Verzekeringsadviseurs moeten consumenten voordat ze een schadeverzekering afsluiten informeren over de provisie die zij ontvangen. Nu hoeven ze dat nog alleen te doen als consumenten daar zelf om vragen. Met de invoering van de 'regeling actieve provisietransparantie' moeten ze dat straks ook ongevraagd doen.

Fijnmazig gemiddelde

Als het aan de Consumentenbond ligt, melden de adviseurs de exacte bedragen die zij krijgen voor het verkopen van een verzekering. Maar Minister Kaag liet eerder de Tweede Kamer weten te willen kiezen voor een ‘fijnmazig gemiddelde’.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond: ‘Een slecht idee. Er bestaan geen gemiddelde consumenten en consumenten betalen ook geen gemiddelde premie. Het is schijntransparantie. Een gemiddelde is misschien aan het begin van een adviestraject afdoende. Maar zodra klanten een keuze hebben gemaakt voor een verzekering, moeten adviseurs het exacte provisiebedrag kunnen melden. Gewoon in euro’s.’

Ook het Verbond van Verzekeraars, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Zorgverzekeraars Nederland zien niets fijnmazige gemiddelden.

In gesprek

Tussenpersonen verdienen aan schadeverzekeringen via provisie die zij ontvangen van de verzekeraar. De kosten voor de provisie verrekent de verzekeraar in de premie. Informatie over de provisie is belangrijk om adviseurs aan te kunnen spreken op hun dienstverlening.

Molenaar. ‘Consumenten betalen immers ergens voor. Bijvoorbeeld voor nazorg of voor het bieden van hulp bij schadeclaims. We blijven daarom met het ministerie in gesprek over de uitwerking van de regeling. De aangenomen motie biedt alle ruimte om als norm het exacte provisiebedrag te noemen.’

De invoering van de actieve provisietransparantie staat gepland op 1 januari 2024.