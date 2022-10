Consumentenbond opent meldpunt 'Eerlijk is eerlijk'

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Tegelijkertijd zien we dat sommige bedrijven hun kans grijpen om over de rug van consumenten die het toch al zwaar hebben hun winsten te vergroten. Dat moet anders. Eerlijker en socialer.’

Onzekere tijden

Als voorbeeld noemt Molenaar krimpflatie: ‘Sommige bedrijven maken verpakkingen kleiner. Ze vragen dezelfde prijs, maar voor minder inhoud. En ook energieleveranciers zijn er vaak als de kippen bij om consumenten geld uit de zak te kloppen.

Dat zagen we al toen de bedrijven niet bereid waren de btw-verlaging meteen te verrekenen in de voorschotten. En later opnieuw, toen een aantal leveranciers hun tariefverhogingen heel laat aankondigden. En Eneco maakte het helemaal bont door de terugleververgoeding binnen vaste contracten voor zonne-energie fors te verlagen. Dat is was tegen de regels.

Juist in onzekere tijden is het belangrijk dat consumenten erop kunnen rekenen dat bedrijven zich aan de regels houden.’

Eerlijk is eerlijk

‘Tijdens de coronacrisis vroegen we consumenten coulant te zijn voor bedrijven die het zwaar hadden. Zonder de massale steun van consumenten, hadden veel bedrijven het loodje gelegd’, gaat Molenaar verder. ‘Nu zijn de rollen omgedraaid en we kunnen het niet gebruiken dat bedrijven een slaatje proberen te slaan uit de huidige omstandigheden.

Daarom gaan we onder het motto 'eerlijk is eerlijk' foute bedrijven aanspreken. We gaan ze dwingen om op een eerlijke manier zaken te doen. Maar we gaan ook laten ook zien hoe het beter kan. Bijvoorbeeld door bedrijven die zich in deze zware tijden van hun beste kant laten zien, nadrukkelijk in het zonnetje te zetten.’