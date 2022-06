De Europese Commissie en de toezichthouders waren een onderzoek gestart naar TikTok na een klacht van de Consumentenbond en 17 andere Europese consumentenorganisaties. Die vinden dat het videoplatform zijn gebruikers misleidt, onduidelijke en oneerlijke voorwaarden hanteert en kinderen onvoldoende beschermt tegen advertenties en ongepaste inhoud. TikTok belooft nu aan de toezichthouders onder andere labels te plaatsen bij commerciële content. Ook zal het transparanter zijn over de waarde van virtuele munten.

Voorbarig

Volgens Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, zijn de beloofde verbeteringen positief, maar is het te voorbarig om het onderzoek nu al te sluiten. ‘De toezeggingen van TikTok lijken een stap vooruit, maar er is ook nog veel onduidelijk. Het zou logischer zijn om actief te monitoren en in gesprek te blijven totdat TikTok zijn zaakjes op orde heeft. Het platform blijft nu bijvoorbeeld nog gepersonaliseerd adverteren richting kinderen. Dat is wat ons betreft absoluut onaanvaardbaar.’

Onbesproken

Molenaar is ook teleurgesteld over het feit dat de toezichthouders belangrijke onderwerpen onbesproken hebben gelaten. Molenaar: ‘TikTok blijft zich onder meer het recht voorbehouden om zonder vergoeding video’s van gebruikers te hergebruiken, te verspreiden en te reproduceren. Dat wordt niet aangepakt. Ook is nog totaal niet duidelijk wat TikTok gaat doen om kinderen te beschermen, bijvoorbeeld tegen expliciete content. Daar gaan we ook zeker nog met de Autoriteit Consument & Markt over in gesprek.’