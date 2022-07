Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Zorgverzekeraars en vergelijkingssites richten hun marketing nu vooral op jonge en gezonde consumenten. Die stappen regelmatig over, op basis van de laagste prijs en niet op de inhoud van een verzekering. Hierdoor blijft de premie van minder gezonde zittenblijvers hoog. Dat werkt ongelijkheid in de hand en is in strijd met het solidariteitsbeginsel, de basis van ons zorgstelsel.

Daarom moet er een vergelijkingssite komen die gericht is op álle consumenten. Onafhankelijk van verzekeraars, met objectieve en relevante informatie. Zonder onderscheid op basis van gezondheid, leeftijd of opleiding. En zonder dat er €100 miljoen naar marketing, cadeautjes en overstapvergoedingen gaat. Dat geld kan beter worden besteed aan de zorg.’

Informatie schiet tekort

Volgens de Consumentenbond schiet de informatie die vergelijkingssites nu aanbieden, tekort. Molenaar: ‘Vergelijkers geven bijvoorbeeld geen informatie over kwaliteitsafspraken, wachtlijstbemiddeling of budgetplafonds bij verzekeraars. Zorgverzekeraars moeten veel meer informatie aanleveren. Dan kunnen verzekerden vergelijken op prijs én inhoud en een weloverwogen keuze maken om over te stappen of juist te blijven zitten.’

Consumentenbond zet eerste stap

De Consumentenbond wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw van de nationale vergelijkingssite, die in 2023 live moet gaan. Zorgverzekeraar DSW heeft al laten weten mee te willen werken aan zo’n vergelijkingssite die niet gekoppeld is aan een betaling per overgestapte verzekerde.

De Consumentenbond zal ook met andere grote verzekeraars in gesprek gaan over deelname. Maar de Consumentenbond ziet ook een belangrijke rol voor de overheid en heeft minister Kuipers (VWS) gevraagd de regie te nemen en zorgverzekeraars aan te sporen om mee te werken.