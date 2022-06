Oud-directeur Dick Westendorp overleden

Westendorp startte in 1964 bij de Consumentenbond en was van 1982 tot aan zijn vertrek in 1999 directeur. In die tijd wierp hij zich op als spreekbuis voor consumenten en was hij het gezicht van de Consumentenbond in de media. Met veel plezier speelde hij ook lange tijd een vooraanstaande rol in de internationale consumentenbeweging. De Consumentenbond is hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet.