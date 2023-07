Consumenten willen maximumprijs voor doorverkochte concerttickets

De Consumentenbond vroeg panelleden naar hun mening over ticketdoorverkoop en wat er zou moeten gebeuren om de woekerhandel te stoppen. 87% van de ondervraagden is voor een maximum doorverkoopprijs van een ticket. Een even grote groep vindt dat er ook zo’n maximum moet komen voor de servicekosten bij doorverkoop. Dat bedrag mag dan niet méér zijn dan de oorspronkelijke prijs van het ticket, vindt 18% van hen. 34% van de ondervraagden vindt dat kaartjes alleen mogen worden doorverkocht voor de oorspronkelijke ticketprijs plus de servicekosten. Zo lijdt de verkoper geen verlies.

De grote doorverkoopplatforms TicketSwap en de eigen platforms van Ticketmaster en Eventim (FanSale) hanteren een maximum van 20% boven de originele ticketprijs.

Dubbele servicekosten

Een concert- of festivalorganisator mag ook niet 2 keer verdienen aan servicekosten, vindt een meerderheid van de panelleden. In februari 2023 was er veel ophef over de hoge servicekosten (€43) die Ticketmaster rekende voor doorverkochte Lowlands-tickets, terwijl het bedrijf ook al 12% servicekosten rekende bij de verkoop van het originele ticket. ‘Dat is wel heel makkelijk geld verdienen’, aldus een panellid. Het merendeel van de consumenten is niet tegen het doorverkopen van kaartjes.

Onduidelijke voorwaarden

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de voorwaarden omtrent het doorverkopen van een kaartje vaak onduidelijk zijn. De grote ticketverkopers, Ticketmaster, Eventim, de Nationale Theater Kassa, Ticketpoint en See Tickets, melden tijdens het online bestelproces helemaal niets over doorverkoop. Wel moeten consumenten overal akkoord gaan met de algemene voorwaarden. En die blinken niet uit in duidelijkheid. Zo moeten consumenten die bij Ticketmaster een kaartje kopen voor een concert van organisator Mojo, akkoord gaan met de voorwaarden van Ticketmaster én Mojo. In beide voorwaarden staat dat doorverkoop slechts bij uitzondering is toegestaan. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Maar het is vaak niet duidelijk of die uitzondering op jouw kaartje van toepassing is. Terwijl je dat vooraf wél wil weten. In de voorwaarden van Mojo staat zelfs dat je een flinke boete kan krijgen als je je kaartje doorverkoopt terwijl dat niet mag. Die kan oplopen tot €10.000 per overtreding.’

Meedenken over oplossing

In het najaar verwacht de Tweede Kamer een oplossing om de woekerhandel met doorverkochte tickets tegen te gaan van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en de Autoriteit Consument & Markt. Molenaar: ’We hebben onze bevindingen met hen gedeeld en we zullen ons er hard voor maken dat die worden meegenomen in de oplossing.’

Op Meldpunt Eerlijk kunnen consumenten een melding maken van oneerlijk gedrag rondom ticketdoorverkoop.