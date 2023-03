De rechtbank Amsterdam oordeelde dat Facebook jarenlang de privacy van zijn Nederlandse gebruikers schond. Het bedrijf informeerde consumenten onvoldoende over waar hun gegevens voor gebruikt werden. Ook ontbrak de toestemming om de gegevens voor advertentiedoeleinden te gebruiken. En volgens de rechtbank misleidde Facebook zijn gebruikers door essentiële informatie achter te houden.

Belangrijk signaal

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met de uitspraak: ‘Dit is een ontzettend belangrijke overwinning voor consumenten. De rechtbank oordeelt hard over Facebook. Facebook had de gegevens van al die miljoenen gebruikers in Nederland helemaal niet mogen gebruiken voor advertentiedoeleinden. Dat is een baanbrekende uitspraak en een heel sterk signaal. Niet alleen richting Facebook, maar ook richting andere techbedrijven die de privacywetgeving aan hun laars lappen. Overtredingen blijven niet onbestraft.’

Dick Bouma, voorzitter van DPS: ‘Met deze uitspraak kunnen consumenten eindelijk compensatie krijgen voor de jarenlange privacyschendingen door Facebook. Het is nu aan Facebook om die te bieden. Daarover willen we samen met de Consumentenbond in gesprek met het bedrijf.’

Nieuwe rechtszaak

De Consumentenbond en DPS starten een tweede rechtszaak tegen Facebook. Molenaar: ‘Het Europese Hof van Justitie oordeelde tot 2 keer toe dat de techreus met het doorsturen van gegevens in strijd met de AVG handelde. Desondanks bleef Facebook persoonsgegevens van zijn Europese gebruikers doorsturen naar Amerika, waar ze toegankelijk waren voor Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat is een grove schending van de privacy.’

Aanmelden

Consumenten in Nederland die tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 een Facebookaccount hadden en in aanmerking willen komen voor een schadevergoeding voor het gebruik van hun gegevens van Facebook kunnen zich aanmelden bij de Consumentenbond.

Consumenten die na 25 mei 2018 een Facebook- of Instagramaccount hadden en compensatie willen claimen voor het doorsturen van gegevens naar Amerika kunnen zich hier ook aanmelden. Consumenten kunnen zich voor één of beide claims aanmelden.

Zonder toestemming

De Consumentenbond en DPS spanden een rechtszaak aan tegen Facebook omdat het bedrijf jarenlang privégegevens van zijn gebruikers en hun Facebook-vrienden verzamelde en deze gegevens zonder toestemming toegankelijk maakte voor derden. Daar verdiende het bedrijf veel geld mee. Ook werden Facebook-gebruikers misleid door essentiële informatie over het gebruik van de gegevens achter te houden.