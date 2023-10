Onderzoekers van de Consumentenbond bekeken het aanbod van Bet365, Betcity, Holland Casino, Jacks, Unibet en Toto. Alle casino’s overtreden de wet. Bijvoorbeeld door spelers onvoldoende te informeren over de voorwaarden van bonussen, reclame te maken voor gratis spellen die helemaal niet gratis zijn, of door kosten voor spelopties te verzwijgen.

Ook staan bij veel spellen standaard hoge geldbedragen als inzet ingesteld. Als een speler vergeet die te verlagen, verspeelt hij ongewild meer dan nodig. En bij sommige spellen is onduidelijk hoeveel ze kosten omdat de casino’s de inzet uitdrukken in punten in plaats van in geld.

Welkomstbonussen

Veel casino’s lokken spelers met aantrekkelijke welkomstbonussen, waarbij ze de eerste inleg verhogen. Een speler die €50 stort, krijgt daar bovenop vaak datzelfde bedrag van het casino om mee te gokken. Maar aan die bonussen kleven vaak ongunstige voorwaarden.

Zo blokkeren casino’s meestal de inleg zodra een speler de bonusvoorwaarden accepteert. Bij Jacks komt dat saldo bijvoorbeeld pas weer vrij nadat een speler de storting 20 keer volledig heeft ingezet. Eerder stoppen of een winst laten uitkeren, kan niet. Een speler die €50 heeft gestort, kan zijn saldo dus pas uit laten keren nadat hij €1000 heeft ingezet.

Bij Holland Casino leidt de knop ‘meer info’ onder de bonusaanbieding niet naar een informatiepagina, maar naar een scherm waar de speler geld kan storten. Pas nadat de speler geld heeft gestort, krijgt hij een scherm te zien waar de voorwaarden in een link in de begeleidende tekst onderin zijn verstopt. Als de speler op de prominente ‘OK-knop’ klikt, gaat hij automatisch akkoord met die verstopte voorwaarden.

Stalken

Om overmatig gokken te voorkomen mogen de casino’s geen bonussen aanbieden tijdens het spelen. Maar bij Holland Casino en Unibet verschijnen tijdens het spelen pop-ups voor bonussen prominent in beeld. En Toto en Holland Casino blijven spelers stalken met aanbiedingen, ook als die aangeven dat ze géén aanbiedingen meer willen ontvangen.

Hoog bedrag ingevuld

Holland Casino en Toto vullen ook nog eens standaard een stortingsbedrag van €50 in. Dat bedrag is veel hoger dan de minimumstorting van €10. Dat is in het nadeel van de speler en dat mag niet.

Krankzinnig

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, heeft geen goed woord over voor de casino’s: ‘Het vrijgeven van de online gokmarkt had onder andere als doel kansspelverslaving te voorkomen en consumenten te beschermen. Maar daar komt op deze manier helemaal niets van terecht.

Consumenten worden misleid en juist aangezet tot overmatig gokken. Dat is totaal onverantwoord. En dat nota bene 2 staatsbedrijven zich hier ook schuldig aan maken, is te krankzinnig voor woorden. Daarom hebben we een brief gestuurd naar demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) en hem gevraagd op te treden.’

De Consumentenbond heeft de resultaten van het onderzoek ook gedeeld met de Kansspelautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt.