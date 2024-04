Bezorgmaaltijden vaak minder gezond dan beloofd

De Consumentenbond bekeek in totaal 224 kant-en-klare maaltijden van 15 landelijke aanbieders. Slechts 8 maaltijden voldeden volledig aan de richtlijnen voor een gezonde hoofdmaaltijd van het Voedingscentrum. Vooral met de hoeveelheid zout ging het vaak mis, terwijl te veel zout schadelijk is voor de gezondheid. Gemiddeld bevatten de maaltijden zo’n 3 gram zout, 1 gram meer dan de richtlijnen voorschrijven. Kantenklaarmaaltijden.nl heeft zelfs een maaltijd met bijna 8 gram zout, terwijl het bedrijf op zijn website schrijft zout met mate te gebruiken. Maaltijdservice.nl beweert iets soortgelijks, maar is met een gemiddeld zoutpercentage van 4 gram de zoutste aanbieder van allemaal.

Geen volkoren en te weinig groente

Uit ons onderzoek blijkt ook dat fabrikanten vaak witte rijst, witte pasta of een ander wit graanproduct gebruiken, in plaats van de gezondere volkoren variant. Daarnaast kookt de helft van de aanbieders gemiddeld met minder dan de aanbevolen 150 gram groente. Terwijl ze wel beweren veel of voldoende groente te gebruiken. De hoeveelheden energie (tussen 400-700 calorieën) en verzadigd vet zijn vaak wel in orde.

Loze claims

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Aan huis bezorgde kant-en-klaarmaaltijden bieden veel gemak. Maar qua gezondheid valt er nog heel wat te verbeteren. Aanbieders moeten minder scheutig zijn met zout en juist royaler met volkorengranen en groente. Er is dus werk aan de winkel.’ De meeste aanbieders hebben naar aanleiding van het onderzoek toegezegd eerlijker te zijn over de gezondheid van hun maaltijden en de voedingsinformatie te verbeteren. De Consumentenbond roept de rest op dit voorbeeld te volgen.