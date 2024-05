Booking.com blijft consumenten misleiden

Onderzoekers van de Consumentenbond bekeken verschillende advertenties op Booking.com en Agoda.com. Beide boekingssites adverteren met prijzen zonder daarbij onvermijdelijke belastingen en servicekosten te vermelden. Dat is tegen de regels. Booking.com adverteert bijvoorbeeld met een hotelkamer in New York die ‘al vanaf €211 per nacht kost’. Maar dat is exclusief €75 aan belastingen en toeslagen.

Ook schermt Booking.com consequent met schaarste. Zo is volgens de boekingssite over een half jaar op een willekeurige dinsdag al 84% van alle accomodaties in Nunspeet volgeboekt. Dat komt doordat Booking.com niet alleen hotelkamers laat zien, maar ook woonhuizen en appartementen van particulieren die niet het hele jaar beschikbaar zijn. Met alleen hotels, zou het percentage beschikbaarheid veel hoger liggen. Ook zouden voor die nacht al 2 vergelijkbare viersterrenhotels vol zitten. Terwijl na controle de enige 2 andere viersterrenhotels in Nunspeet gewoon kamers beschikbaar bleken te hebben.

Verstopte voorwaarden

Ook Agoda beweert dat er minder kamers beschikbaar zijn dan in werkelijkheid het geval is. Zo waarschuwt de site bij het boeken van een kamer voor 2 personen, dat het ‘de laatste kamers’ zijn. Maar wanneer de onderzoekers vervolgens voor 10 personen proberen te boeken, zijn er ineens toch 9 kamers beschikbaar. Verder blijken er aan de laagsteprijsgarantie van Agoda allerlei voorwaarden vast te zitten die niet op de site zijn terug te vinden. En dat 'gratis annuleren' soms helemaal niet gratis is. Ook voorgestelde kortingen blijken niet te kloppen.

Opgejaagd met leugens

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit zijn bewuste trucs om consumenten het gevoel te geven dat ze een goede deal hebben gevonden en snel moeten beslissen. Ze worden opgejaagd met leugens.’

Melding ACM

In 2020 werden Booking en concurrent Expedia al op de vingers getikt door de Europese Commissie en nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanwege verboden manipulatietechnieken en nepkortingen. Beide bedrijven beloofden toen beterschap. In tegenstelling tot Booking lijkt Expedia zich grotendeels aan die belofte te houden. De Consumentenbond heeft de overtredingen van Booking gemeld bij de ACM. De ACM bestudeert de resultaten en belooft om ‘zonodig’ actie te ondernemen.