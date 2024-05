Wees voorzichtig met bestellen bij Woneninterieur.nl

Gedupeerden klagen onder andere over bestellingen die heel laat of zelfs helemaal niet geleverd worden. Ook betaalt Woneninterieur.nl volgens klanten niet op tijd of helemaal niet terug als ze een bestelling annuleren of de bestelling retourneren. Daarnaast is het bedrijf nauwelijks bereikbaar. Op Trustpilot scoort het bedrijf een 1,8.

Beloftes

De Consumentenbond sprak Woneninterieur in november 2023 al aan op de problemen. Daarop beloofde het bedrijf beterschap. Vanaf januari 2024 zou Woneninterieur onder andere een externe klantenservice inschakelen en het eigen team uitbreiden om zo de bereikbaarheid te verbeteren. Daarnaast beloofde Woneninterieur de levertijden bij de producten na te lopen en waar nodig aan te passen. Ook zou Woneninterieur snel meer geld krijgen, waarmee het bedrijf de achterstanden in terugbetalingen weg zou werken.

De Consumentenbond vroeg Woneninterieur om een mededeling op de homepagina te plaatsen over de langere levertijden en achterstanden in terugbetalingen. Maar dat deed de webwinkel niet. Woneninterieur meldt weliswaar dat ‘de levertijden iets uitlopen’, maar volgens de Consumentenbond dekt dat de lading niet. Wel voegde het bedrijf een optie toe om achteraf te betalen.

Geen verbetering

De beloofde aanpassingen zorgden niet voor verbetering. In december trok branchevereniging Thuiswinkel Waarborg zijn certificaat in, maar ook dat hielp niet. In maart en april nam het aantal klachten zelfs nog verder toe. Bovendien rapporteert Woneninterieur bijna alle negatieve reviews op Trustpilot, meestal ten onrechte.

De Consumentenbond heeft de aanhoudende problemen gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt.