Robotmaaiers

De test robotgrasmaaiers is anders dan de test voor normale grasmaaiers. In 2022 hebben we deze test geheel vernieuwd. In onze nieuwe test leggen we meer de nadruk op het gebruiksgemak en het autonoom maaien door de robots. En wat minder op de kwaliteit van het maaien.

De eerdere test leerde dat elke robotmaaie het gras goed kan maaien. Als hij maar niet op een te groot gazon wordt gezet. Maar dan moeten de robotgrasmaaiers wel netjes uit zichzelf op de ingestelde tijden het basisstation verlaten en ook weer terug keren zonder vast te komen zitten. Dit aspect noemen we autonoom maaien.

De testonderdelen van de test robotmaaiers zijn:

Maaien (60%)

Bij dit testonderdeel kijken we onder andere naar:

Autonoom maaien

Gemiddelde maaitijd

Percentage van het gazon dat ongemaaid blijft

Kwaliteit van het gazon na het maaien

Maaien onder een helling

Gebruiksgemak (30%)

We splitsen het onderdeel gebruiksgemak op in:

Dagelijks gebruik (o.a. lawaai, programmeren, maaihoogte instellen)

Installatie (o.a. begrenzingsdraad plaatsen, kwaliteit van de instructies)

Gebruik van de app

Het is erg handig om je robotgrasmaaier met een app te bedienen, Dus maaiers zonder een app krijgen minpunten voor gebruiksgemak.

Degelijkheid & veiligheid (10%)

We voeren een aantal veiligheidstests uit die de robotmaaier goed moet doorstaan. Daarnaast beoordelen we het stroomverbruik en kijken we naar een aantal andere aspecten die iets zeggen over degelijkheid van de robotmaaier.